Treviso Fior di Città: il sindaco Manildo e l'assessore Camolei premiano i vincitori

TREVISO Continua il successo di Treviso Fior di Città: i numeri del bilancio della manifestazione sono stai presentati lunedì mattina dal sindaco e dall'assessore alla crescita e allo sviluppo parlano di oltre 100mila presenze, 3mila persone che hanno assistito agli spettacoli, 1350 bambini che hanno partecipato a laboratori e iniziative. La manifestazione si conferma come il più amato degli eventi stagionali.



Primo classificato Piazze e vie in Fiore: Zanetti Bimbi





Primo classificato Balcone Fiorito: Marcello Pezzè (delega)







Primo posto concorso bimbi in festa - Scuola Bricito - attestato di merito





Concorso bimbi in festa - Secondo classificato Scuola Bricito





Bimbi in festa Terzo premio - Scuola Divina Provvidenza