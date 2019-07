Assegnati i contributi del “Fondo di solidarietà on. Lino Armellin” dalla Fism di Treviso

La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Treviso, che conta più di duecento scuole affiliate, ha istituito quest’anno un “Fondo di solidarietà” (che ha intitolato all’on. Lino Armellin), per aiutare economicamente le scuole che sostengono spese per il sostegno di bambini certificati. La FISM ha stanziato per il fondo 15mila euro, a cui si sono aggiunti altri 15.000 euro stanziati dalla Cooperativa Servizi Scuole Materne e 50mila euro stanziati dalla Diocesi di Treviso. Una commissione appositamente istituita ha esaminato le 24 domande pervenute ( 18 da scuole in diocesi di Treviso, 5 in diocesi di Vittorio Veneto ed una in diocesi di Padova ) ed ha erogato i contributi in base a due elementi oggettivi: numero di ore settimanali di sostegno erogate dalle scuole e situazione economica in base all’ultimo bilancio approvato. I contributi assegnati dal Fondo di Solidarietà alle scuole vanno da un minimo di 384,62 euro ad un massimo di 7.907 euro, che si aggiungono ad un contributo che l’associazione di volontariato da alcuni anni dà alle scuole che forniscono il servizio di sostegno ai bambini certificati.

«Siamo consapevoli che tale contributo non risolverà i problemi economici delle scuole -sottolinea il presidente Francis Contessotto- ma c’è la soddisfazione di poter dimostrare concretamente con un aiuto economico la riconoscenza alle scuole che sostengono sacrifici per ospitare alunni diversamente abili, sacrifici che si aggiungono alle normali difficoltà di gestione di una scuola non statale, e di aver avviato un processo che continuerà anche in futuro».