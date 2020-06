Esponente di Forza Italia celebra l'entrata in guerra del 1940

Nella giornata di ieri (10 giugno) in cui si celebra la drammatica entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale, il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani Veneto, Francesco Abellonio, residente in provincia di Treviso, ha postato pubblicamente su Instagram le immagini dell’annuncio del Duce dell’entrata in guerra accompagnata dalla musica dei militari tedeschi della seconda guerra mondiale.

«Chiedo la massima diffusione -scrive un lettore- affinché si combatta contro l’ideologia dei totalitarismi della seconda guerra mondiale. Da cittadino italiano, ma prima tutto ebreo, sono fortemente indignato che un rappresentante di un partito festeggi la guerra il nazismo e il fascismo».