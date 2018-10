«Ancora una volta Toscani ha perso una buona occasione per tacere». Ad affermarlo è il coordinatore regionale di Forza Nuova Andrea Visentin, dopo l’ennesima sparata del fotografo milanese, da tempo sul libro paga della famiglia Benetton. Toscani, infatti, dopo la revoca degli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, sindaco calabrese accusato di istigazione all'immigrazione clandestina, con il divieto di dimora nella sua Riace, si è offerto subito di dare asilo a Lucano a Treviso nella "sua" Fabrica, il centro di ricerca comunicazione/creatività del gruppo Benetton, alle porte del capoluogo della Marca.

«Mimmo Lucano venga a Fabrica – avrebbe dichiarato il fotografo - Casa nostra è casa sua e qui potrà rimanere fino a quando potrà fare rientro a Riace. Venga ad insegnarci il futuro, perché abbiamo bisogno di lui ovunque: il nostro è un centro di resistenza e tutta l'Italia è come Riace”. “Parole che fanno rabbrividire – spiega Visentin – Toscani farebbe bene a preoccuparsi delle responsabilità dei Benetton nel crollo del ponte di Genova, invece di offrire rifugio al sindaco di Riace, destinatario di un provvedimento della magistratura».

«Fino a prova contraria Lucano è indagato per una serie di reati tra cui il favoreggiamento di immigrazione clandestina e l'illecito affidamento dei servizi della raccolta differenziata – continua Visentin - Per il momento, inoltre, rimane sospeso dalla carica di primo cittadino così come aveva disposto il prefetto Michele Di Bari all'indomani dell'Operazione Xenia. Si tratta di una nauseante speculazione politica che riteniamo offensiva nei confronti degli italiani onesti, dei trevigiani e di tutti i veneti con i quali Toscani ha un conto in sospeso per tutte le offese rivolte loro negli anni – conclude il dirigente nazionalista – Qualora Mimmo Lucano pensasse seriamente di mettere piede nella nostra città, troverá da parte nostra una decisa opposizione».