Treviso Fund, 48 pratiche in un mese: «Pronti a erogare nuovi finanziamenti»

Quarantotto pratiche in poco più di un mese per il Treviso Fund. Si è dimostrata un successo l’iniziativa dell’amministrazione che, tramite un contributo ai Cofidi, budget peraltro esaurito in pochissimi giorni, ha immesso nel territorio 2,5 milioni di liquidità per aiutare attività produttive e imprese nel processo di ripresa post-emergenza.

Tramite una procedura semplificata le imprese hanno potuto così avere accesso a finanziamenti fino a 35mila euro, erogati in appena 20 giorni. Il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi, commenta la notizia con queste parole: «Laddove, a livello statale, non è ancora stata erogata la prima tranche, noi, come Amministrazione locale, siamo pronti a finanziare il Treviso Fund 2 per aiutare altri imprenditori. In questo particolare momento storico era fondamentale dare un sostegno veloce e all’insegna della semplificazione alle nostre attività che hanno apprezzato il provvedimento, rivolgendosi ai Cofidi o a CentroMarca Banca, istituto di credito che ha creduto sin da subito nel progetto, già dal primissimo giorno di disponibilità del Treviso Fund. Questa è la dimostrazione che quando ci si mette al tavolo con capacità l’inefficienza generata dalla burocrazia può essere abbattuta».