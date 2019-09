L'ultimo commosso saluto di Treviso ad Elsa Svalduz, la "signora della moda"

In tanti in mattinata al Duomo per il funerale dell'imprenditrice trevigiana, scomparsa qualche giorno fa all'età di 92 anni: in prima fila l'amico di sempre, il musicista Red Canzian. L'omelia commossa di don Giorgio, parroco del Duomo