Il comandandante provinciale dell'Arma: "Furti in calo nel 2017"

Premiati, nel corso della celebrazione che si è svolta a palazzo Zuccaredda, in via Cornarotta a Treviso, i seguenti ufficiali dell'Arma trevigiana: il tenente colonnello Paolo Roberto Crisafi, comandante del reparto operativo (foto in basso con il comandante Vitucci ed il Prefetto Laura Lega), Luogotenente Paolo Palmisano, addetto al Nor, aliquota operativa della Compagnia di Castelfranco, il Luogotenente Patrizio Rebeschini, comandante della stazione di Asolo, il maresciallo Rudi Plazzotta, comandante della stazione di Susegana, il maresciallo Giuseppe Vincenzo Gemma, comandante della stazione di Motta di Livenza e l'appuntato Maurizio Talluto, addetto al reparto operativo della centrale operativa.

I NUMERI Nel corso del 2017 sono stati 18.952 i reati che hanno visto l'intervento dei militari dell'Arma della Marca con complessivi 427 arresti e 4170 denunce.