Suoni di Marca, più stand e palchi nell'edizione 2019: "Avremo una qualità molto alta"

Il direttore artistico della manifestazione, Paolo Gatto, traccia un bilancio dell'edizione appena conclusa: 18 giorni di grande musica con due sole serate annullate per pioggia. Il sindaco Conte: "E' andato tutto liscio anche sotto l'aspetto della sicurezza; non si è verificato nessun episodio di violenza. Grazie alla polizia locale per il grande lavoro svolto. Escludo un accorpamento con Home Festival, anche per le loro caratteristiche". Il vicesindaco De Checchi: "L'intenzione è quella di essere vicini alla manifestazione per far crescere questo Festival sempre di più". Attualmente il contributo di Ca' Sugana agli organizzatori è di circa 15mila euro