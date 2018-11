Giornata mondiale del diabete, quale stile di vita?

Importante giornata di sensibilizzazione per i diabetici della Marca. In occasione della giornata mondiale del diabete, sabato prossimo, si terrà un doppio incontro con il dottor Paccagnella ( responsabile UOC malattie endocrine, del metabolismo e della nutrizione clinica dell'Ulss 2 ): il primo a Treviso, alle 10, presso la Loggia dei Cavalieri, e a Oderzo, alle 12, in piazza Granda.

