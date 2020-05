Strage di Capaci: «Quando ripercorro quell'autostrada mi vengono i brividi»

Il 23 maggio 1992 è una delle date più buie della storia d'Italia, quella della strage di Capaci. Come cogliere in poche semplici righe, con la semplicità e genuinità di una giovanissima penna, il significato profondo di quella terribile tragedia? Ad insegnarcelo è stata una giovane studentessa trevigiana, Angelica Furino, che due anni or sono (all'epoca aveva 12 anni) scrisse un tema ispirato dalla lettura del libro "Il mio nome è Giovanni". Durante un convegno dedicato allo stragismo mafioso il giornalista Paolo Borrometi citò e plause alle osservazioni presenti nello scritto, dedicando parole di forte apprezzamento oltre che una speciale dedica. Chi corresse il tema invitò Angelica a rifarlo. Borrometi scrisse invece: "Cara Angelica, non rifare il tema, hai usato parole bellssime. Io te ne sono debitore, da siciliano, grazie di tutto cuore".

