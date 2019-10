Il Comune premia con un attestato di ringraziamento Giovanni Sgaggio

Questa mattina, nella Sala Giunta di Ca’ Sugana, il sindaco Mario Conte ha consegnato una un attestato di ringraziamento a Giovanni Sgaggio, il più vecchio tappezziere della Città di Treviso, da più di 60 anni impegnato nei laboratori di via Dotti prima e via Fra’ Giocondo poi.

«Giovanni ha onorato la Città di Treviso con la sua attività artigianale in una bottega storica, portata avanti con tenace perseveranza, professionalità e cortesia e diventata punto di riferimento per i cittadini -le parole del sindaco Mario Conte- La sua bontà e la grande attenzione nei confronti dei clienti sono state riconosciute da tutti. Inoltre, “Neno” ha saputo tramandare ai figli la passione, l’impegno e l’amore per il lavoro».