Prefettura, la Teresona e Porta San Tomaso illuminati di rosa aspettando il Giro

Domani, martedì 29 gennaio, Treviso si illuminerà di rosa per celebrare i 102 giorni dall’inizio della corsa rosa (in programma l’11 maggio da Bologna) giunta, per l’appunto, alla 102^ edizione. Il prossimo 31 maggio, Treviso ospiterà la partenza della 19^ tappa, la Treviso - San Martino di Castrozza: 151 km che, dalla città capoluogo della Marca, porteranno gli atleti fino alla località trentina con arrivo in salita. Nell’occasione, a partire dalle 18, verranno illuminati di rosa il Palazzo della Prefettura (nell’ambito delle proiezioni del progetto “Visual Piano”), il Monumento dell'Indipendenza - chiamato affettuosamente dai cittadini trevigiani “Teresona” - e Porta San Tomaso.