Giro d'Italia, chiusura anticipata degli istituti scolastici di Treviso

TREVISO Come da disposizioni della Prefettura, la Polizia Locale informa che venerdì 18 maggio tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Treviso anticiperanno la chiusura alle ore 12:00. A causa della chiusura delle strade sin dalle ore 13:30 Mom sarà impossibilitata a svolgere il servizio di trasporto scolastico. L'anticipazione alle ore 12:00 consentirà il trasporto degli studenti presso tutte le destinazioni. Visto l'orario del transito, anche le scuole che fanno il tempo pieno non potranno essere raggiunte dal gestore del trasporto scolastico in quanto le strade verranno riaperte 15 minuti dopo il passaggio degli atleti e perciò non prima delle ore 16.