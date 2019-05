Arriva il Giro: chiusa la A27 tra Conegliano e Belluno, garantito un bypass per il "Canova"

La corsa rosa 2019 arriva nella Marca (con la 19ima tappa Valdaora/Olang-Santa Maria di Sala) e durante la giornata di domani, giovedì, per due ore, tra le 15 (ora di ingresso in provincia dalla provincia di Belluno, sul Fadalto) alle 17, il tracciato della frazione taglierà letteralmente in due la provincia con prevedibili disagi. Sono oltre mille i volontari e i rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati lungo il tracciato.

Per l'occasione, dalle 12 alle 16 sarà, chiusa lungo entrambe le direzioni di marcia l'autostrada A27 dal casello di Conegliano fino al termine dell'arteria: per raggiungere il bellunese la polizia stradale di Treviso ha predisposto le apposite deviazioni lungo autostrade e strade ordinarie (vedi video del comandante della polizia stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi).

Garantita l'apertura della strada statale Feltrina fino a mezz'ora prima del passaggio della corsa rosa per consentire a chi arriva da Montebelluna di poter raggiungere l'aeroporto "Canova". La corsa infatti, dopo aver toccato Conegliano e Susegana (sarà attraversato il ponte Bailey sul Piave), attraverserà la Pontebbana (dalle 14 alle 17 sarà transennata) fino a Castrette di Villorba per dirigersi verso Ponzano attraverso la sp 102 Postumia, e Castagnole. Qui il percorso attraversa, all'altezza dell'ex osteria "Da Oro", appunto la Feltrina, per poi dirigersi verso Paese, la Noalese e quindi la provincia di Venezia per la conclusione della tappa. Venerdì si replica con la partenza della tappa da Treviso, in centro storico (alle 12.55), il km zero di fronte al nuovo stabilimento Pinarello e poi l'inizio della frazione vera e propria con gli atleti che si dirigeranno attraverso la Feltrina verso Montebelluna, Valdobbiadene, Vidor (con il passaggio sul Piave), il Montello ed il passo del San Boldo (a Cison di Valmarino) per poi concludere la tappa sul traguardo bellunese di San Martino di Castrozza.