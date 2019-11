A Castelfranco apre lo "sportello d’ascolto"

Nasce uno sportello d’ascolto online per recepire le esigenze e le proposte dei cittadini da portare all’attenzione dei prossimi Consigli comunali. «Lo sportello d’ascolto è stato attivato per continuare ad essere efficiente ed efficace nel mio ruolo di consigliere indipendente fino al termine del mandato, dando voce alle numerose esigenze del nostro territorio e dei nostri cittadini»: spiega la consigliera comunale di Castelfranco, Grazia Azzolin, che punta a continuare il suo impegno civico.

«Tanti i problemi che sono stati segnalati in questi anni dai cittadini -spiega Azzolin- dalla mancata comunicazione sui cambiamenti del nostro ospedale con i conseguenti disagi per i cittadini, alla sicurezza, con la proposta di attivare il controllo di vicinato, la necessità di abbattere le barriere architettoniche, il degrado dei quartieri e l’esigenza di intervenire per sistemare strade, marciapiedi e rafforzare l’illuminazione, il degrado del centro storico, l’urgenza di restaurare le mura, la mancanza di spazi che potrebbe essere risolta in parte anche tramite l’acquisto di villa Balbi a San Floriano. Solo sono alcuni dei temi che mi sono stati segnalati dai cittadini e che mi hanno portato alla rottura totale con la ex maggioranza, a causa del non ascolto su questi temi».

L’idea dello sportello nasce “dal dialogo con un gruppo di cittadini”. Lo sportello è stato attivato online con un account di posta elettronica a cui inoltrare le proprie proposte e segnalare le problematiche: perprimalanostracastelfranco@gmail.com. Successivamente saranno aperti degli sportelli fisici.