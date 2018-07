Suoni di Marca, stasera sulle mura il concerto di Gianluca Grignani

TREVISO La pioggia degli ultimi giorni tormenta Suoni di Marca, che però prosegue senza sosta sulle Mura di Treviso, anche grazie al lavoro degli oltre cento volontari che lavorano indefessamente per far tornare tutto “come niente fosse successo”. E stasera accoglierà la canzone d’autore, con l’icona “rocker” della canzone italiana Gianluca Grignani impegnato in una performance unplugged, fuori dagli schemi, che ripercorre i suoi vent’anni di carriera. “Joker”, “poeta maledetto”, “bad boy della canzone italiana”, “cantautore elettrico”: tanti sono i nomi che si è guadagnato in più di vent’anni di attività, durante i quali la sua inquietudine ha troppo spesso messo in secondo piano i suoi meriti di cantautore, chitarrista e produttore discografico, ratificati dai moltissimi premi vinti, da oltre 5 milioni di copie vendute e da un seguito di pubblico con pochi eguali tra gli artisti della sua generazione.

Carattere ribelle che ha sempre snobbato le apparizioni televisive così come le esibizioni in playback, il cantautore milanese ha saputo scrivere canzoni ormai entrate nell’immaginario di più generazioni come “La mia storia fra le dita” o “Falco a metà” e “La fabbrica di plastica”, quest’ultimo votato dalla rivista Rolling Stone come il brano più rock della scena italiana, e numerosi altri album che hanno scalato le classifiche. L'ultimo risale al 2016, con la raccolta per i suoi 20 anni di carriera “Una strada in mezzo al cielo” (nel quale ha reinterpretato alcuni successi insieme a diversi colleghi-amici, tra cui Ligabue, Elisa, Carmen Consoli e Fabrizio Moro), e pare che il prossimo lavoro sia quasi pronto. E chissà che non ne offra qualche anteprima al pubblico di Suoni di Marca… È, invece, uscito da poche settimane su tutti i canali social “Non ti ho detto mai”, il nuovo singolo di Caterina Cropelli, la cantautrice trentina messasi in luce a X-Factor che aprirà la serata. Dopo la fortunata apertura del concerto di Irene Grandi a Suoni di Marca 2017, quest’anno è stata scelta per aprire i concerti di Cristina Donà, Diodato, Zibba e ancora Irene Grandi, e durante l’estate sarò l'artista spalla anche dei concerti di Eugenio Finardi, Marina Rei e nuovamente di Cristina Donà.

Sugli altri palcoscenici di Suoni di Marca, nella stessa serata si alterneranno Neko at Stella (trio che al profondo amore per il blues delle origini aggiunge elementi che gravitano nelle orbite del desert rock e dello shoegaze - ore 19 Palco Caccianiga), Fabio Caon (cantautore per passione, e docente universitario per professione, che collabora con Francesco Sartori - ore 19 palco SS. Quaranta), e il Flower Party di Dj Matt (alias Maurizio Mattiazzo, che ha iniziato a mixare nel 1981 e che proporrà il suo repertorio a 360°, dalla dance alla Latinoamericana passando per l’Heavy Metal - alle 19.30 al palco Fra’ Giocondo e, dopo le 23, al Palco Caccianiga). Suoni di Marca è anche Percorso del gusto, viaggio enogastronomico in questa città dal cuore musicale nel cuore storico della città di Treviso. Prendono, infatti, parte al Festival numerosi locali della città e della provincia con le loro differenziate offerte che spaziano dalla tradizione veneta alle pizzeria, dai locali etnici alla cucina fusion, fino alle proposte di pub e finger food, ma anche di gelaterie, yogurterie, pasticcerie e caffetterie. E, nella zona longue, cocktails e miscelati per ogni momento della serata. Inoltre, si ripete anche la proposta del mercatino dell’artigianato, e la zona mercato per esposizioni, dove trovano posto, come di consueto, associazioni sportive e di volontariato o che operano nel mondo dell’infanzia e tanti giovani artisti. Ma Suoni di Marca si conferma anche un Festival a misura delle esigenze di ciascuno, con il suo spazio dedicato alle famiglie, in cui tutti i giorni (ore 18-23,30) saranno attivi animazione e baby-sitting nella zona coperta dedicata ai più piccoli, dove numerose Associazioni possono gestire più di 500 bambini a sera.