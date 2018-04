Concerto-evento all'Havana di Treviso: c'è il Remember Modena park

TREVISO L’Havana Club, locale di riferimento della movida trevigiana, ha in cartellone per sabato 21 aprile un concerto d’eccezione, denominato “Remember Modena Park”. Si tratta di un tributo al famoso concerto di Vasco Rossi, che si è tenuto a Modena il 1 luglio 2017 e che ha visto la presenza record di circa 200.000 spettatori.

Sul palco dell’Havana, oltre alla tribute band “Il nuovo fronte”, ci saranno tre musicisti d’eccezione: Claudio Golinelli, detto il Gallo, al basso, Andrea Innesto al sax e Andrea Braido alla chitarra elettrica. I tre, che vantano una prestigiosa carriera, rientrano nel ristretto gotha dei grandi artisti e con i rispettivi strumenti sono tra i migliori interpreti del panorama musicale italiano. Anche Stefano Bottega, titolare di Bottega S.p.A., nelle vesti di chitarrista, salirà sul palco e si unirà al gruppo per suonare alcuni pezzi.

Nel corso della serata l’intera band siederà a tavola per una cena informale nel corso della quale, in accompagnamento al menù, verranno serviti i vini e i distillati dell’azienda di Bibano di Godega. Immediatamente prima del concerto Stefano Bottega premierà Golinelli, Innesto e Braido con la consegna di tre bottiglie di grappa in vetro soffiato. Si tratta di pezzi unici da tre litri ciascuno che riproducono al proprio interno un basso, un sax e una chitarra.