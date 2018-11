Home candicato come miglior festival d'Europa

Home Festival è stato selezionato dal celebre “The European Festival Awards”, il più importante premio per i festival europei per concorrere alla categoria “Best Medium-Sized Festival”. Ed è la seconda volta, infatti già nel 2016 HF era stato chiamato a partecipare, consacrandolo così nel gotha dei migliori festival in circolazione in veste di unico festival italiano ed entrando a far parte inoltre dell’ETEP GROUP (European Talent Exchange Programme). Una grande conferma dell’autorevolezza che la kermesse trevigiana ha conquistato oltreconfine, basti pensare che a questo contest concorrono realtà come Sziget Festival, Tomorrowland, Lollapalooza Berlin, Glastonbury Festival.

The European Festival Awards è nato nel 2009 in co-operazione con il Festival Awards Ltd e l’Eurosonic Nooderslag ed è considerato il primo evento in assoluto che attesta e riconosce l’importanza di un festival, grazie ad una selezionata giuria tecnica che valuta per ogni categoria i requisiti ottimali per poter accedere al contest. Ma anche il pubblico fa la sua parte, infatti il suo voto influenza per il 25% il punteggio finale, ed è proprio qui che interviene la società di Home Festival: “E’ una grande sfida che solo insieme a tutto il popolo degli Homies possiamo vincere. Chiediamo a tutti voi di votarci perché la Casa continui a crescere ed emozionare ancora”. Home Festival lancia quindi una vera e propria “Call to action” per conquistare l’ambito premio. C’è tempo solo fino al 30 novembre per votare (www.surveymonkey.co.uk/r/ 7DVFJKS).

Nel corso della sua carriera il festival trevigiano ha vinto numerosi premi. L’anno scorso si è aggiudicato per la terza volta quello di Miglior Festival ai Coca Cola – Onstage Awards 2017, altro ambitissimo riconoscimento. Ricordiamo infatti che HF aveva già vinto tre anni fa il primo premio nella categoria Miglior Festival, idem per l’edizione 2015 e 2016, ennesima dimostrazione di come anche in Italia sia possibile mettere in piedi una kermesse di più giorni e proporre generi di musica opposti tra loro ottenendo consensi di pubblico e critica.