Ideeuropeee, inaugurato nuovo laboratorio di comunicazione

Ideeuropee inaugura la nuova sede a Treviso in viale Felissent 10 all’interno dell’edificio di archeologia industriale che nello scorso secolo ospitava il Premiato Pastificio A.M. Zaro. Lo spazio, ribattezzato il Pastificio con la volontà di creare un legame tra passato e presente, vuole essere un crocevia di idee, un ambiente di contaminazione, una fucina di soluzioni. «L’intento – spiega Piergiorgio Paladin, titolare di Ideeuropee - è quello di dare una nuova impronta alla comunicazione, rivisitando in chiave moderna l’approccio del vecchio laboratorio artigianale fatto di talento, esperienza e formazione. Abbiamo voluto costruire una luogo fisico ma prima di tutto concettuale in cui lavorare con l’idea che la creatività abbia sempre bisogno di nuovi stimoli. In quest’ottica abbiamo deciso di lanciare il progetto AmalgaMenti ospitando gratuitamente dei giovani professionisti di talento per dare loro l’opportunità di crescere e alla nostra agenzia di poter confrontarsi con punti di vista differenti. Stiamo lavorando con l’Università Cà Foscari di Venezia e Ca’ Foscari Alumni per aprire una partnership». Ideeuropee metterà a disposizione di under 27 che si sono appena affacciati al mondo del lavoro un ufficio dedicato con tutti i servizi per 12 mesi senza spese. A breve si aprirà il bando per selezionare 3 persone rispettivamente dell’ambito del graphic design, del video making e del social media marketing.

«Nel medioevo – dichiara Paladin - le corporazioni offrivano ai giovani l’opportunità di imparare un mestiere, di ascoltare il racconto di fatti e curiosità di quell’attività, di conoscere lavori particolarmente riusciti, di scoprire difficoltà superate con trovate ingegnose. Dentro al Pastificio vogliamo fare altrettanto a favore di giovani che aspirino ad affermarsi nel mondo della comunicazione. L’esperienza prevede infatti anche l’opportunità di essere coinvolti in progetti offerti da Ideeuropee: come accadeva per gli apprendisti medievali, siamo ben lieti di condividere il nostro lavoro di squadra, l’approccio con i clienti, le competenze d’insieme, la gestione del crisis management». Nella nuova location oltre a Ideeuropee troveranno presto sede gli uffici di Mome, che si occupa di design degli interni e Subject832, agenzia di videomaking.