Imu e tasi 2018, tutte le scadenze e modalità di pagamento a Treviso

TREVISO Il Comune di Treviso informa che il pagamento dell’acconto delle imposte IMU/TASI dovrà avvenire a decorrere dal 1 giugno 2018 sino al 18 giugno 2018. La modalità più semplice per procedere al calcolo dell'importo è quella di collegarsi al sito del comune (www.comune.treviso.it) ove è installato l'apposito programma. Si invitano i contribuenti che non hanno ricevuto a casa in occasione dell’acconto 2018, il modello di versamento F24 pre-compilato, a provvedere autonomamente alle operazioni di versamento entro la scadenza del 18 giugno 2018.



Il contribuente avrà la possibilità di ottenere il calcolo delle imposte, recandosi di persona presso lo sportello dell’ufficio tributi dal 21.05.2018 e fino al 18.06.2018 durante la mattinata con i seguenti orari: Sede istituzionale di Piazzale delle Istituzioni, 49 (zona Appiani) aperta nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, I pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30. Il contribuente avrà la possibilità di ottenere informazioni sul calcolo delle imposte inviando una mail al seguente indirizzo internet: tributi@comune.treviso.it. L’ufficio tributi è contattabile sia telefonicamente che per fax ai numeri: 0422/658784–658745-658701- 658797-658706-658708 e fax 0422/658786.

IMU E TASI PER LE AREE VERDI PERIURBANE Si comunica che l'Amministrazione Comunale in data 14 marzo 2018, con atto di Consiglio comunale n. 12, ha adottato la variante generale al Piano degli Interventi (PI) di adeguamento al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Treviso . Gli elaborati afferenti alla variante in questione sono disponibili sul sito del Comune di Treviso al seguente link: https://www.comune.treviso.it/rigenerazione-urbana-riqualificazione-quartieri/urbanistica/piano-degli-interventi-p-i/variante-generale-al-piano-degli-interventi-p/

L’Ufficio competente, dove consultare gli elaborati, è il Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica, con sede a Treviso, Palazzo Rinaldi, piazza Rinaldi 1; i giorni di ricevimento del pubblico sono i seguenti: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Con particolare riguardo agli aspetti tributari, si evidenzia che la variante generale al Piano degli Interventi ha riclassificato in "verde periurbano" alcune aree. Si tratta di terreni edificabili situati in prossimità del centro urbano che a seguito dell’adozione della citata variante al Piano degli Interventi (PI), hanno perso interamente la propria edificabilità diventando aree a verde pubblico. Pertanto, a partire dal mese di marzo, le imposte IMU e TASI gravanti sulle citate aree riclassificate urbanisticamente in verde periurbano dovranno essere calcolate sulla base del valore fiscale indicato negli atti catastali .- rigo reddito domenicale- e non sulla base del valore venale in comune commercio dichiarato dal contribuente. (art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992). Le imposte IMU e TASI riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2018 dovranno invece essere calcolate sulla base del valore venale in comune commercio dichiarato dal contribuente. (art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992) e versate nella rata in acconto entro il 18.06.2018. Il contribuente avrà la possibilità di ottenere informazioni sull’aspetto fiscale della materia, recandosi di persona presso lo sportello dell’ufficio tributi dal 21.05.2018 e fino al 18.06.2018 durante la mattinata con i seguenti orari: