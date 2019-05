Treviso in rosa a rischio: ipotesi rinvio per il maltempo

Il comitato organizzatore di Treviso in rosa sta seguendo l’evolversi della situazione meteorologica prevista per domenica 5 maggio, nell'ipotesi di spostare la manifestazione ad altra data.

La decisione definitiva sarà presa domani, venerdì 3 maggio, entro le ore 14, sulla base di quanto comunicato dagli ultimi bollettini meteorologici. Indipendentemente dalla data di svolgimento di Treviso in rosa, resta confermata la distribuzione del kit di partecipazione alle iscritte a livello individuale per sabato 4 maggio, dalle ore 9 alle 19, al BHR Treviso Hotel (via Postumia Castellana 2, Quinto di Treviso). La prima edizione di Treviso in rosa si è svolta il 17 maggio 2015 su iniziativa di due società sportive della città, Trevisatletica e Asd Corritreviso, che hanno pensato di organizzare un evento, esclusivamente dedicato alla donne, che facesse da preludio al passaggio in città della Corsa Rosa per eccellenza, il Giro d’Italia. La manifestazione è nata in meno di un mese, ed è stata subito un successo. Tanto che gli organizzatori l’hanno subito trasformata in un appuntamento fisso. La seconda edizione di Treviso in rosa si è disputata nel 2016 e ha coinvolto oltre 4.500 donne, il doppio dell’anno precedente. La terza, nel 2017, ha superato le 11.000 partecipanti. E’ stato però nel 2018 che Treviso in rosa ha fatto davvero boom: il 6 maggio dell’anno scorso, oltre 16 mila donne (16.314, per la precisione) si sono presentate ai nastri di partenza della corsa, che si è così ritagliata un posto tra le più partecipare kermesse in rosa d’Italia. La prossima edizione di Treviso in rosa – la quinta – si svolgerà il 5 maggio 2019, sempre se il tempo lo permetterà.