Uno sportello informativo all'Inail riservato agli atleti paralimpici

Si è svolta nella mattinata di giovedì, presso la sede della Direzione Territoriale Treviso-Belluno dell’INAIL, la conferenza stampa di presentazione della rinnovata attività di sportello informativo e di indirizzo in ambito di attività sportiva paralimpica dedicata agli assistiti dell’Istituto. Sono intervenuti il dott. Antonio Salvati, Direttore della Sede Territoriale Treviso – Belluno, la d.ssa Gaetana Agata Amico, Responsabile della Sede INAIL di Conegliano che riferisce al medesimo sportello, la d.ssa Monica Lucato, Assistente Sociale INAIL Treviso, Davide Giorgi, Delegato Provinciale CIP Treviso e Rappresentante Delegati Provinciali Nord Italia in seno al Consiglio Nazionale CIP. Erano inoltre presenti il presidente ANMIL Treviso Mario Cappoia e rappresentanti delle società paralimpiche Futsal Treviso ipovedenti, Treviso Bulls, Natatorium Treviso.

Nell’alternarsi degli interventi, questa la sintesi scaturita: l’attività sportiva è unanimemente riconosciuta come un efficace strumento per il reinserimento sociale di chi ha subito traumi o gravi menomazioni fisiche nonché di recupero psico-fisico e di stimolo per il reinserimento dell’individuo nella vita di relazione. Per favorire la promozione della pratica sportiva la Struttura Territoriale INAIL Treviso e Belluno e il Comitato Paralimpico Regionale del Veneto hanno sottoscritto un Accordo per la ripresa delle attività dello sportello informativo, che vuole continuare ad essere uno stimolo per l’avviamento allo sport delle persone disabili del Territorio. Il secondo lunedì di ogni mese, previo appuntamento, gli utenti potranno ottenere informazioni, essere supportati nell’individuazione della tipologia di disciplina sportiva più adatta in relazione alle proprie attitudini, età ed tipo di menomazione, avere consulenza su come iscriversi alle varie discipline sportive per disabili presenti nel territorio tra quelle praticate dalle società sportive affiliate a FSP, DSP ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CIP.

Grazie alla convenzione Cip-Inail nel triennio scorso sono già stati attivati numerosi percorsi di orientamento ed avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro. Quattro assicurati, al termine dell’avviamento, si sono dedicati allo sport in maniera agonistica. Per quanto concerne le azioni previste dal Piano Quadriennale CIP-Inail, in applicazione del nuovo accordo nazionale, è già stato realizzato un campus estivo regionale di avvicinamento alle attività paralimpiche che ha permesso agli assicurati Inail di provare in un contesto residenziale di gruppo le varie discipline proposte. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai partecipanti e dai loro accompagnatori, che hanno segnalato l’importanza della reciproca conoscenza anche al fine di confrontare e condividere l’esperienza vissuta. Attualmente è in fase di organizzazione il campus invernale, con il quale dieci assicurati della Regione Veneto potranno cimentarsi nella disciplina dello sci paralimpico, presso gli impianti sciistici attrezzati del Veneto.

Il Delegato Provinciale CIP per Treviso, Davide Giorgi, confermando la bontà del protocollo d’intesa con INAIL e la necessità di incrementare il dato che vede livello nazionale il solo 3% di persone con disabilità praticare regolarmente attività motoria (di cui il solo 1,5% poi passa ad attività agonistica paralimpica) ha quindi annunciato l’apertura della nuova sede provinciale presso il complesso Turazza nel centro cittadino, ospitato all’interno dei locali utilizzati dalla UILDM trevigiana. L’inaugurazione, fissata per sabato 2 marzo alle ore 10, darà il via ad una attività di supporto, consulenza e coordinamento rivolto alle società sportive affiliate CIP, potenziando l’offerta dell’intera provincia con l’obiettivo di stimolare sempre più persone con disabilità alla pratica sportiva in uno dei territori più ricchi di offerta. In chiusura la testimonianza di Vittorio Cescon, divenuto atleta paralimpico nella disciplina dello Sci alpino tesserato per la società “Brain Power” al termine del percorso di inserimento gestito dallo sportello condiviso negli ultimi anni con altri atleti quali Manuel Michieletto (Sci) e Fabrizio Azzalini (Sci e Sci Nautico).