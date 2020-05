Incendio di Marghera, Arpav: «Restate a casa e chiudete le finestre»

Sentiti il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 2 Marca Trevigiana e il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, in riferimento all’incendio sviluppatosi in mattinata di oggi 15 maggio 2020, presso alla ditta 3V Sigma SpA a Marghera, produttore di prodotti chimici, la Provincia di Treviso fornisce le seguenti indicazioni cautelative per i territori della Marca Trevigiana:

- a scopo cautelativo, in caso di evidente avvicinamento della colonna di fumo verso il territorio comunale, si raccomanda di restare in casa e di tenere le finestre chiuse sia delle civili abitazioni che dei luoghi di lavoro.

- in base ai successivi monitoraggi ed aggiornamenti da parte di ARPAV, in merito alla tipologia di sostanze chimiche oggetto di combustione e al cono di ricaduta dei prodotti della combustione stessa, saranno oggetto di valutazione le misure da adottare relativamente al consumo, da parte della popolazione interessata, dei prodotti ortofrutticoli.

In supporto ai colleghi veneziani, sono sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso: una squadra, due mezzi dall'aeroporto "Canova" tra cui un mezzo aeroportuale per l'acqua: Si tratta di un dispositivo di grande gittata che si utilizza solitamente per spegnere eventuali incendi sugli aerei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.