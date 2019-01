Al via la riorganizzazione della sosta tra via Battisti e via Risorgimento

Riorganizzazione della sosta tra via Battisti e via Risorgimento. È stata approvata dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese in sinergia con il vicesindaco con delega alla Mobilità Andrea De Checchi, la soluzione per l’intersezione fra le due vie del centro storico, che aumenterà l’offerta della sosta in città. Allo stato attuale, all’intersezione fra via Battisti e via Risorgimento sono posizionati cinque stalli bianchi a disco orario. Con la nuova disposizione verranno inseriti tre ulteriori stalli a disco orario dislocati in modo da impedire la sosta fuori dagli spazi prestabiliti, come spesso accade con l’attuale assetto.