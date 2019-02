Acquisti on line, i pacchi li ritira UNIS&F

Farsi recapitare pacchi o lettere in ufficio oppure nel luogo dopo si frequenta un corso di aggiornamento o un periodo di formazione. Un "benefit" che sarà possibile grazie all'iniziativa di Unis&f, la società degli industriali trevigiani che si occupa di servizi alle imprese e formazione. La crescita degli acquisti on line è costantemente in doppia cifra e non riguarda solo l'elettronica, l'editoria e l'abbigliamento. Ad emergere sono anche il food & grocery, il beauty, l’arredamento e home living e il settore di auto e ricambi. Spesso però uno dei problemi di chi acquista on line è l'impossibilità di ricevere il pacco a casa o da qualche parente negli orari canonici.

«La domiciliazione della corrispondenza è un'opportunità sempre più richiesta da chi è fuori di casa per motivi di lavoro -spiega Sabrina Carraro , amministratore delegato di Unis&F.- Grazie a questo nuovo servizio che sarà completamente gratuito, evitiamo viaggi a vuoto dei corrieri o l'odissea di dover rintracciare il proprio acquisto in qualche magazzino».

Unis&f metterà a disposizione il servizio per la cinquantina di dipendenti che lavorano nelle due sedi in Piazza delle Istituzioni e in via Venzone a Treviso e per tutti i corsisti, le persone cioè che frequentano i corsi di formazione, la maggior parte dei quali non si esaurisce in una giornata ma dura a volte dei mesi. Una platea totale di quasi cinquemila persone distribuite nell'arco di tutto l'anno.

I pacchi potranno essere domiciliati presso il Lab di via Venzone e ritirati in oraio continuato dalle 8,30 alle 18,30. Sarà il personale di Unis&f a smistare la corrispondenza, a depositarla in una stanza-magazzino ad hoc e a consegnarla al diretto interessato. Per ora saranno i furgoni dei corrieri a varcare il cancello del Lab per consegnare gli ordini ma in futuro i pacchi potrebbero arrivare anche cielo. In via Venzone è già tutto pronto ed attrezzato per far atterrare i droni.