La giovanissima artista Irene Gemin, pittrice di 10 anni con una grande passione per la pittura e per Van Gogh, fonte di ispirazione di tutte le sue tele, esporrà a Treviso il 25 gennaio, alle 18, al Mecenate Tea Lounge in Piazzetta della Torre. La mostra di Irene, che realizza così il sogno di esporre nel capoluogo, avrà uno scopo benefico: i quadri saranno in vendita e il ricavato sarà devoluto interamente al reparto di Pediatria Oncologica dell’Ospedale Ca’ Foncello.