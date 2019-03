International Jazz Day, al "Del Monaco" l’Opus & More Tour di Al Di Meola

Martedì 30 aprile, a Treviso, si celebra l’International Jazz Day, ricorrenza promossa dall’UNESCO per celebrare la forza della musica jazz. Dopo i successi delle scorse edizioni e l’ottima considerazione da parte della critica, l’International Jazz Day, organizzato in città da Basilico Tredici, Comune di Treviso e Teatro Umanesimo Latino SpA è infatti diventato un punto di riferimento nella scena culturale della Marca. La musica Jazz, simbolo di unione, pace e dialogo fra i popoli, mezzo di libertà ed espressione ma anche occasione di riscatto per i giovani delle società emarginate, anche quest’anno sarà la protagonista di una serata esclusiva al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” (inizio alle 20.45) con l’Opus & More Tour di Al Di Meola, celebre chitarrista e compositore statunitense.

Al Di Meola è fra gli interpreti più cristallini della fusione tra world music, rock e jazz. Cresciuto a Bergenfield, nel New Jersey, con la musica di Elvis Presley, dei The Ventures e dei Beatles, Al Di Meola si è dimostrato sin da adolescente un abile musicista, acquisendo grazie allo studio e alla dedizione abilità impressionanti. La sua costante attrazione per i ritmi sincopati, combinati con melodie appassionate e armonie sofisticate gli ha fruttato tre album d’oro e più di sei milioni di dischi venduti. Vanta inoltre numerose collaborazioni con musicisti del calibro di Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Chick Corea, Paco De Lucia, John McLaughlin, Jea-Luc Ponty, Stanley Clarke, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock. Al Di Meola si esibirà con Peo Alfonsi (seconda chitarra), Fausto Beccalossi (fisarmonica) e Csaba Toth – Bagi (fonico).

Info Biglietteria e prezzi

Biglietti in vendita da sabato 9 marzo dalle ore 10, in Biglietteria e online: www.boxol.it

Orari Biglietteria: da martedì a venerdì dalle 10 alle 14 di persona;

dalle 14.30 alle 16.30 al telefono 0422 540480;

sabato dalle 10 alle 12.30 di persona.

Prezzi: PLATEA 37 + 3 Prevendita; PALCHI CENTRALI 32 + 3 Prevendita;

PALCHI LATERALI 25 + 3 Prevendita; LOGGIONE 15 + 2 Prevendita