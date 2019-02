"La mia terra": concerti a Treviso e Falcade per la montagna veneta

Due concerti evento per i boschi del bellunese e per le popolazioni colpite dal nubifragio dello scorso ottobre. Il Comune di Treviso, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Cassamarca, Sky Area San Pellegrino Dolomiti, Comune di Falcade e con il patrocinio della Regione Veneto, lancia “La mia terra”, progetto musicale inedito ideato in esclusiva dal maestro Diego Basso che darà vita a due spettacoli, il primo in programma sabato 23 marzo al Teatro “Mario Del Monaco” di Treviso e il secondo sabato 10 agosto al “Bosco degli Artisti” di Falcade. I due concerti rientrano fra le iniziative di solidarietà promosse dall’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto e dall’ Unione Interregionale Triveneta Agis: il ricavato sarà versato nel conto corrente denominato “Regione Veneto – Veneto in ginocchio per maltempo ott-nov. 2018”.

Il progetto “La mia terra” porterà sul palcoscenico 54 elementi dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti da Diego Basso, e 50 giovani coristi del Children and Young Choirs dell’Art Voice Academy di Castelfranco Veneto. È stato il brano più conosciuto ed emozionante della "nuova romanza italiana", “Il canto della terra” di Andrea Bocelli - scritto dal compositore Francesco Sartori – ad ispirare il titolo del progetto, un emozionante viaggio melodico in grado di condurre lo spettatore in mondi musicali diversi fra overture ed arie d’opera tratte dalle colonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Francesco Sartori oltre a brani pop rock eseguiti in versione sinfonica. Durante il concerto sarà presentato in anteprima il nuovo testo dello scrittore Matteo Righetto, “Da qui alla luna”, da cui saranno tratti alcuni brani affidati alla lettura di Andrea Pennacchi. “Da qui alla luna” diventerà uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile del Veneto che debutterà a luglio 2019.

Gli artisti - l'Orchestra nella sua formazione sinfonica - e il pubblico, inizieranno così il viaggio musicale a Treviso per poi proseguire il cammino in quei boschi feriti della montagna bellunese in uno scenario inedito, quello del “Bosco degli Artisti” di Falcade. Si tratta infatti una vera e propria galleria a cielo aperto che valorizza il lavoro degli scultori e dei pittori della Val Biois in un contesto fortemente suggestivo. «Ho voluto fortemente questi concerti evento perché sono certo che, grazie alla sensibilità di Diego Basso e alla competenza artistica del Teatro Stabile del Veneto, potremo dedicare alle nostre montagne momenti di grande musica, riflessione e armonia», le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. «Saranno sicuramente due belle serate in cui gli spettatori, oltre ad assistere a concerti di livello, potranno aiutare concretamente i nostri conterranei».

Prevendita biglietti concerto Treviso 23 marzo 2019

Acquisto di persona: dal martedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Acquisto al telefono: dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

La sera del concerto a partire dalle ore 20.00 fino ad inizio evento

Vendita online al sito www.boxol.it – www.teatrocomunale.it

Costi biglietti

- platea e palchi centrali Euro 45,00

- palchi laterali Euro 40.00

- Loggione Euro 25,00

