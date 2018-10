Ecco “La Stanza”: la cultura si fa spazio a Treviso

Tema Cultura trova casa a Treviso: l’associazione riapre le porte dell’ex Spazio Paraggi con un programma culturale di ampio respiro. “È con grande orgoglio – dichiara Giovanna Cordova di Tema Cultura – che inauguriamo un nuovo spazio eventi a Treviso, con l’idea di creare un punto di riferimento per la cultura. La volontà è quella di far diventare via Pescatori il cuore pulsante del centro, un nuovo luogo di incontro in cui le varie forme d’arte possano trovare espressione. Dal teatro, attività in cui la nostra realtà si è sempre impegnata, alle rassegne letterarie ai laboratori per bambini, siamo pronti a coinvolgere pubblico di diverse età con una proposta di qualità. Il nome La Stanza, oltre ad essere quello della nostra compagnia stabile, è evocativo di un luogo in cui si condividono idee, ci si incontra, si riflette, si ride, si discute, si legge”.

«La restituzione di questo spazio alla Città è di fondamentale importanza sia come valore sociale, sia perché ridisegnerà positivamente il volto di un’intera area del Centro Storico. La nostra amministrazione punta molto sui giovani e nel trovare sempre nuovi strumenti per introdurli alle arti, divertendosi. E’ per questo che, insieme a Giovanna che ringrazio per la sua disponibilità, stiamo studiando un’originale iniziativa che coinvolgerà i ragazzi in attività legate alla lettura che saranno portati avanti anche insieme alla nostra BRaT - Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Treviso, rafforzando in questo modo l’offerta di luoghi dove i genitori possano portare i loro figli certi di arricchirli con contenuti di valore»: ha commentato l’Assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti che ha supportato con entusiasmo il progetto sin dall’inizio.