"Promuovere la cultura vegana nelle mense scolastiche e nelle carceri"

TREVISO In occasione delle consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco del Comune di Treviso e per il rinnovo del Consiglio Comunale che si terranno a giugno, Lav Treviso ha elaborato una serie di proposte animaliste che ha discusso con i candidati sindaci. Le principali possibili aree di intervento individuate dalla nostra associazione sono la creazione di un Ufficio Tutela Animali che oltre alle necessità relative alla gestione degli animali domestici possa supportare i cittadini nelle esigenze derivanti dalla convivenza con la fauna selvatica presente in città e la sua conoscenza a giovani e meno giovani, in particolare la salvaguardia di rondini e balestrucci la cui presenza è in costante calo ad esempio con un censimento dei loro nidi presenti in città per poter poi avviare delle azioni volte al ripopolamento. Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di gestire con metodi diversi dall'abbattimento la presunta ma mai accertata sovrappopolazione delle nutrie ed in genere degli animali "fossori": la LAV propone l’attuazione di un programma di sterilizzazione degli animali che continuerebbero ad essere presenti sul territorio impedendo l’insediamento di nuovi esemplari, garantendo allo stesso tempo che le colonie non si espandano numericamente. Inoltre abbiamo parlato con i candidati delle pur necessarie attività di manutenzione dei canali urbani quando prevedono la cosiddetta asciutta, comportando gravissime ricadute sulla fauna ittica e sugli uccelli acquatici che vivono in quegli ambienti soprattutto se a ridosso della stagione riproduttiva, e lo stesso vale per le attività di potatura degli alberi e di manutenzione del verde urbano, che determinano pesanti ricadute sulla fauna selvatica, in particolare sugli uccelli, già protetti peraltro da leggi nazionali.

LAV Treviso ha chiesto inoltre che venga promosso l'avvicinamento alla cultura vegana promuovendola nelle mense scolastiche e lavorative, carceri ecc. e diffondendola attivamente come atto di responsabilità nei confronti dell’ambiente, dei cittadini del cosiddetto terzo mondo e ovviamente degli animali, inoltre favorendo la diffusione di corrette informazioni nutrizionali nelle scuole anche con la collaborazione delle Unità Sanitarie Locali, tramite l’organizzazione di incontri e eventi specifici, quali ad esempio i festival vegan, che possono diventare anche occasione di attrattiva commerciale e turistica per Treviso come avviene in molte altre località. Ad oggi abbiamo incontrato i candidati Sindaci Giovanni Manildo, del Centro Sinistra, Mario Conte del Centro Destra e Domenico Losappio del M5S.

In sintesi i candidati si sono espressi in questo modo in merito alle nostre proposte: il sindaco uscente Giovanni Manildo, il vice sindaco Grigoletto e la candidata consigliere Mara Canzian (già volontaria Oipa Treviso) propongono di creare un tavolo di lavoro per affrontare i temi animalisti. Si dicono aperti ad accogliere le nostre proposte compreso l'Ufficio Tutela animali richiesto anche da altre associazioni; in rappresentanza dei 5stelle abbiamo incontrato il candidato sindaco Domenico Losappio e la candidata consigliera Claudia Mei (volontaria Enpa Treviso): ci hanno ascoltato con attenzione mostrando interesse per le nostre proposte in particolare l'ufficio tutela animali. Losappio ci ha chiesto il nostro parere sulla fattibilità di un tavolo di lavoro comune con altre associazioni che abbiamo ovviamente confermato. L'attuale presidente del consiglio comunale Andrea Rosi, rappresentante di Treviso Civica, ha accolto positivamente le nostre proposte e ha dimostrato particolare interesse per i temi delle asciutte canali e delle potature e si è detto disponibile a prendere in considerazione la questione delle rondini. In rappresentanza della coalizione centro destra abbiamo incontrato Mario Conte candidato sindaco per la Lega, che si è definito amante degli animali; durante l'incontro ha detto di voler istituire un Assessorato soltanto per l'Ambiente (attualmente cultura e ambiente sono unificati) nell'ambito delle attività di questo assessorato si sarebbero trattate le tematiche relative agli animali, ma si è dichiarato "lontano" dal tema dell'alimentazione vegana. E‘ di questi giorni la notizia che il candidato Conte ha dichiarato la sua intenzione di creare un ufficio tutela e affari animali che dovrebbe occuparsi di protezione animali e attività connesse nonché di derattizzazione e disinfestazioni. Siamo perplessi su questa proposta in quanto LAV ritiene che eventuali questioni relative alla protezioni animale debbano essere tenute separate da temi riguardanti la salute pubblica e comunque nei confronti degli animali siano da utilizzare sempre misure incruente.