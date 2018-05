Park Ex Telecom, a fine mese l’avvio dei lavori

TREVISO E’ previsto nelle prossime settimane l’avvio dei lavori del nuovo parcheggio di via Ugo Foscolo nell’area Ex Telecom dove nasceranno 200 nuovi posti auto che potrebbero tradursi in 400 con la creazione di un Fast Park. "Si tratta di un passaggio importante nel nuovo piano di offerta della sosta approvato dal consiglio comunale – commenta il primo cittadino di Treviso – l’obiettivo dichiarato di questo piano, anche con la creazione dei due parcheggi in struttura, è di arrivare ad almeno mille posti auto in più per servire il centro”.

E sempre per restare in tema di lavori la commissione aggiudicatrice ha individuato l’ATI (associazione temporanea di impresa) a cui verranno affidati gli interventi di messa in sicurezza idraulica e viabilistica da realizzare in via Santa Bona Vecchia. La migliore offerta è arrivata dal raggruppamento che comprende Brussi, Andreola, LF, Manzato. Ora è in corso la verifica della documentazione amministrativa e contributiva da parte degli uffici. Se non ci saranno intoppi potranno essere aggiudicati i lavori. Nel frattempo si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza degli incroci di via Santa Bona Vecchia con via delle Verine, strada Capitelle e via Cornaino, con la realizzazione delle piattaforme rialzate.