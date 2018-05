Le aziende di logistica hanno fame di assunzioni

TREVISO Sono quasi 250mila in Italia gli addetti all’imballaggio e al magazzino nella gestione della logistica (dati Istat). E anche in Veneto il mercato richiede sempre più figure specializzate: solo dal 2015 al 2017, le assunzioni di impiegati nella gestione della logistica sono state 46.730, con un saldo occupazionale di +5.035 unità (dati Veneto Lavoro). Ma per un’impresa su quattro resta difficile reperire sul mercato risorse competenti, come emerge da una ricerca di Unioncamere. Tra le aree di maggiore sviluppo c’è la Responsible Supply Chain Process Certification, ovvero la sostenibilità applicata alla logistica su cui molte imprese stanno puntando. Da questa esigenza nasce il corso di formazione per «Addetto logistica e magazzino per le filiere sostenibili» organizzato da UNIS&F, società di servizi e formazione delle Unioni degli Industriali delle province di Treviso e Pordenone e dedicato a disoccupati/inoccupati, occupati, soggetti svantaggiati.

Al corso potranno partecipare 6 inoccupati/disoccupati, 2 occupati, soggetti svantaggiati residenti o domiciliati sul territorio regionale. La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 16 maggio 2018, la selezione si terrà il 17 maggio alle ore 9.30 alla sede di Unis&f in piazza delle Istituzioni 12 a Treviso. Le lezioni si svolgeranno a Treviso presso la sede di Unis&f e presso UNIS&F Lab di via Venzone 12, da maggio a settembre 2018, per 80 ore d’aula e 480 ore di tirocinio nelle imprese partner.

Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti un attestato di frequenza e, per i soli soggetti disoccupati/inoccupati, un’indennità di frequenza fino a 3,00 €/ora o fino a 8,00 €/ora in caso di ISEE< a 20.000,00 €, da erogarsi solo se il tirocinante raggiungerà la frequenza il 100% del monte ore tirocinio.

Per informazioni: tel. 0422/916427; email: areagiovani@unisef.it; sito web:

http://www.unisef.it/uploads/pdf_news/2018/Bando-AddLogisticaMagazzino.pdf

Il corso si inserisce nell’ambito del Progetto 399-1-948-2016 “Modelli di sviluppo etici e relazioni responsabili per la creazione di filiere sostenibili” finanziato con DGR n. 948 del 22 giugno 2016 - Fondo sociale europeo in sinergia con il fondo europeo di sviluppo regionale - por 2014 – 2020 – ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (Responsabilmente - Promuovere l’Innovazione Sociale e trasmettere l’Etica – Percorsi di RSI).

Secondo i dati dell’Osservatorio di Excelsior Unioncamere riguardanti gli «addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate», il 25% delle imprese venete ha difficoltà a trovare profili adatti sul mercato. Per il 67,8% degli intervistati pesa una preparazione inadeguata dei candidati, nel 21,4%, invece, a mancare sono proprio i candidati. E la quasi totalità delle imprese ritiene fondamentale per i futuri addetti alla logistica e al magazzino, una formazione più avanzata (94%).