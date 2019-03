Salvini e Fontana a Treviso, prato di Fiera blindato: allerta centri sociali

Il Questore di Treviso, Maurizio Dalle Mura, ha firmato nei giorni scorsi l'ordinanza per aumentare le misure di sicurezza in vista della festa della Lega (la "Veneto Fest"), prevista dal 22 al 24 marzo presso l'area del prato di Fiera di Treviso. Il clou della manifestazione è previsto domenica con l'intervento dei ministri degli Interni e della famiglia, Salvini e Fontana. Previsto un ampio schieramento delle forze dell'ordine con l'ausilio di artificieri e cani anti-esplosivo mentre la Digos avrà il compito, molto delicato, di monitorare eventuali manifestazioni di contestazione da parte dei centro sociali. A gestire la viabilità della zona sarà invece la polizia locale che ha partecipato, al pari di polizia, carabinieri, guardia di finanza ed il sindaco Conte, ad un apposito tavolo tecnico che si è svolto martedì scorso. Il Questore Dalle Mura (che probabilmente lascerà la Marca nei prossimi mesi) ha sottolineato come le misure saranno rafforzate anche alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto il ministro dell'Interno.

PROGRAMMA Veneto Fest - Le Radici, le Tradizioni, il Futuro.

Treviso 22 – 23 – 24 Marzo 2019

VENERDI’ 22 Marzo 2019 ore 20.30 Veneto Fest AUTONOMIA

Saluti Mario Conte Sindaco di Treviso, Stefano Marcon Presidente Provincia Treviso e Gianantonio Da Re Segretario Nazionale

Intervento/intervista Luca Zaia Presidente Regione Veneto

Presenti assessori e consiglieri Regione Veneto

Modera Luigi Bacialli direttore Rete Veneta

SABATO 23 Marzo 2019 ore 20.00 Veneto Fest ENTI LOCALI – EUROPA

Saluti Gianantonio Da Re Segretario Nazionale, Piergiovanni Sorato Commissario Nazionale Giovani Lega Veneto

Presentazione candidati sindaco Amministrative 2019 Veneto

Interventi eurodeputati Mara Bizzotto e Giancarlo Scottà

DOMENICA 24 Marzo 2019 ore 20.00 Veneto Fest GOVERNO

Saluti Gianantonio Da Re Segretario Nazionale e Luca Zaia Presidente Regione Veneto

Saluti Massimo Bitonci sottosegretario Mef, Luca Coletto sottosegretario alla Sanità e Franco Manzato sottosegretario all’Agricoltura

Intervento Matteo Salvini Segretario Federale

Presenti Senatori e Deputati Lega Veneto