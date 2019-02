A Treviso ritorna Ubik e veste di nuovo la libreria IBS.it bookshop

Riapre oggi con il nuovo marchio ubik la libreria IBS.it di Treviso, dopo qualche giorno di chiusura per il rinnovo dei locali. Ubik, con 80 librerie in tutta Italia, è leader nel settore delle librerie in franchising e fa capo al gruppo Messaggerie. Le novità sono lampanti: nuovi colori in libreria, illuminazione più accesa, cura dei dettagli architettonici, ma i librai sono gli stessi che da molti anni lavorano a Treviso. Il cambio di insegna, che riguarderà anche la libreria IBS.it di Novara, porterà un rinnovamento non solo nell’aspetto fisico della libreria. Ubik è un marchio diffuso capillarmente in tutta Italia e rappresenta a tutti gli effetti un modello di offerta focalizzato sulle peculiarità dei mestieri del libro: il ruolo del libraio, la sua tradizione, la volontà di fornire servizio e assortimento ampio e profondo, la capacità di attrarre comunità di lettori. Fondamentale è anche il radicamento sul territorio, grazie anche ad una costante attività di eventi: presentazioni con autori, progetti di lettura nelle scuole, laboratori per adulti e bambini. Nel 2018 ubik ha contato l’organizzazione di oltre un migliaio di eventi in tutta Italia, spostando centinaia di autori, coinvolgendo le istituzioni locali, creando rassegne estive che hanno riempito le piazze e le librerie. Un risultato confortante in un Paese in cui i dati di lettura sono sempre più scoraggianti.

Per soddisfare i lettori e trovarne di nuovi, ubik opera anche nel digitale: le librerie hanno tutte una pagina Facebook molto attiva, e da dicembre il Gruppo ha ideato una App, IO Lettore, che vuole essere una community per tutti i lettori: registrandosi e creando il proprio account i lettori potranno creare la propria libreria, recensire, commentare e valutare le proprie letture e postare foto e commenti, inoltre attraverso il prenota e ritira scegliere i libri e ritirarli poi nella ubik più vicina e seguire la programmazione degli eventi nel territorio.