Consulenze gratuite per migliorare l'accessibilità dei locali

Consulenze gratuite per l’accessibilità alle attività commerciali del centro storico e dei quartieri. È la nuova iniziativa dall’Amministrazione comunale di Treviso con il Distretto Urbecom e il Disability Manager che, dal 1 gennaio, metterà a disposizione delle attività produttive le competenze specifiche nel campo della progettazione inclusiva.

Per la prima volta in assoluto verrà offerta alle realtà del territorio una consulenza per valutare e migliorare l’accessibilità degli spazi commerciali, così da renderli fruibili da parte di persone con disabilità. «Basterà portare planimetria e foto del locale per capire insieme le soluzioni da adottare -afferma il Disability Manager del Comune di Treviso e Ulss 2 Rodolfo Dalla Mora- In questo modo, anche con l’aiuto del proprio professionista, si potrà elaborare la soluzione migliore per rendere il locale accessibile ai disabili, eliminando tutte le barriere architettoniche». Il servizio sarà attivo dal 1 gennaio, ogni lunedì e su prenotazione, scrivendo all’indirizzo disability.manager@comune.treviso.it e permetterà di avere una consulenza tecnica e fiscale sia per eventuali ristrutturazioni sia per interventi minimali, fra i quali l’installazione di rampe o passerelle.

«Si tratta di un’iniziativa importante per le attività commerciali di Treviso in quanto, per la prima volta in Italia, una Pubblica Amministrazione mette a disposizione un professionista per migliorare l’accessibilità dei locali -afferma il vicesindaco Andrea De Checchi- Il progetto è stato elaborato nell’ambito del Distretto Urbecom e fa parte di quelle azioni volte a migliorare sensibilmente la fruibilità di negozi e attività produttive a chi ha limitazioni nei movimenti come persone con disabilità sensoriali e psicofisiche. Lo consideriamo un primo importante tassello per rendere la nostra città sempre più inclusiva e alla portata di tutti».