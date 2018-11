Scomparsa di Lorenzoni, il ricordo di Nicola Atalmi

Se n'è andato Umberto Lorenzoni, il comandante partgiano "Eros", Presidente dell'ANPI di Treviso. A darne notizia questa mattina l'Anpi e l'associazione Binario 1, tra i primi a esprimere profonda tristezza per la scomparsa.

Nicola Atalmi, segretario generale Slc Cgil di Treviso , lo ricorda non solo come figura simbolo dell'associazione nazionale partigiani, ma anche come uno degli ultimi grandi testimoni della Resistenza.