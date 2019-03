Il premio "Riflettore donna" assegnato a Luisa Tosi

Venerdì 8 marzo verrà consegnata la Civica Benemerenza “Riflettore Donna 2019” a Luisa Tosi. Il premio, conferito annualmente dal sindaco su proposta della Commissione comunale Pari Opportunità e della Consulta Femminile nella ricorrenza della Festa della Donna, viene riconosciuto alle personalità che si sono distinte per l’impegno quotidiano in campo professionale, artistico, sociale e familiare.

Luisa Tosi è da anni figura di riferimento nel mondo della ricerca didattica e della cultura trevigiana. Già dirigente scolastico, ha fatto parte di molte associazioni di volontariato, spesso con incarichi dirigenziali – fra queste, Università Popolare Auser di Treviso, SIT (Società Iconografica Trivigiana), ISTRESCO (Istituto per la storia e la Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana) - ed è autrice di numerose pubblicazioni nell’area didattica (articoli su riviste, libri di testo, letteratura per l’infanzia) e di saggi volti al recupero valoriale delle tradizioni e alla narrazione delle generazioni che ci hanno preceduto. Luisa Tosi ha saputo testimoniare i valori della presenza femminile nella comunità trevigiana attraverso il suo impegno, svolto con passione, umiltà e piena disponibilità, nel tessuto culturale, sociale e soprattutto nel mondo della scuola.

Alla cerimonia di conferimento, in programma venerdì prossimo alle 17.30 all’Auditorium del Museo di Santa Caterina, saranno presenti, oltre al sindaco Mario Conte e al Prefetto Maria Rosaria Laganà, le autorità civili e militari. Nell'ambito della Civica Benemerenza, verrà inoltre consegnata una targa a ricordo di Gemma Cardani Milani, quale riconoscimento per il suo impegno civile, politico e imprenditoriale. L’evento “Riflettore Donna” sarà il primo di otto appuntamenti in programma - il cui calendario verrà diffuso nei prossimi giorni - per “Marzo Donna”, promosso dagli assessorati alle Pari Opportunità, Istruzione e Cultura del Comune di Treviso.