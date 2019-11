Luminarie natalizie, patto tra Comune e commercianti

«Le luminarie natalizie: da sempre oggetto del contendere tra chi paga e chi non paga, tra chi collabora e chi non, da quest’anno sono finalmente strumento di un più ampio progetto di rivitalizzazione del centro storico trevigiano e segno concreto dell’impegno dei commercianti trevigiani». A parlare è Renzo Ghedin, presidente del mandamento Ascom di Treviso: «Esprimo piena soddisfazione per il cospicuo lavoro portato a termine in piena collaborazione con l’Associazione Rivivere Treviso, con la quale abbiamo fatto massa comune ed investito per un progetto di grande livello, approvato dal Comune di Treviso, che illuminerà ogni angolo del centro e non solo le vie di grande passaggio. Da quest’anno, anche la zona a ridosso del park dal Negro e dell’ingresso al quartiere Latino (angolo via Fratelli Bandiera), all’incrocio dove c’è sede del Palazzo Ascom, godrà di un particolare gioco di luci, così da estendere la passeggiata del centro ed incentivare l’uso del park anche nelle ore serali».