Bar, store, officina, coworking, biblioteca olfattiva: inaugurato M1ka Market Place

TREVISO Inaugurato presso villa Gasparini in centro a Treviso, di fronte all’ex Provincia, il nuovo M1ka, piccolo e delizioso mondo dell’arte e dell’otium cum dignitate (il relax costruttivo!) già scoperto tre anni fa nell’ormai vecchia sede di Rivale Castelvecchio, con indizi artistici per tutta la città. Quello che si era già distinto come l’international corner di Treviso, per appassionati del gusto -per tutti i sensi-, diventa Market Place, luogo della creatività e delle emozioni, luogo dove chiunque può entrare per costruire da sé un vaso o una sciarpa all’interno del laboratorio, oppure trovare abiti e accessori di design che arrivano direttamente da Copenhagen o dal Giappone.

Il family shop M1ka, che già era un sogno tangibile, allarga la prospettiva e si trasforma in una grande e visionaria realtà: tre piani e oltre 1.000 mq, con giardino e parcheggio di un mondo ancora più nuovo, più bello, più internazionale e nonostante questo più accogliente. M1ka e il suo fondatore Cristiano Pasqual contribuiscono così a fare un pezzo di rivoluzione per Treviso, in una zona che evidentemente vuole essere messa alla prova, quella di Città Giardino. Proprio di fronte al grande albergo di recente apertura spicca una casa dall’anima unica: la realizzazione su più piani di un grande sogno. Tre piani dove immergersi nell’immaginario di M1ka Market Place, un affascinante puzzle di cibo e gourmet, arte e moda, design, laboratori d’arte e mestieri, servizi out-door.