La proposta: vietare sale e piazze ai neofascisti

Ieri (sabato) abbiamo presentato la proposta di delibera di iniziativa popolare per modificare il regolamento di uso degli spazi pubblici del Comune di Treviso in modo da vietare l’utilizzo di sale pubbliche e piazze a neofascisti e neonazisti. Altri comuni lo hanno già fatto, vogliamo che lo faccia anche la Città di Treviso.

Noi di Coalizione Civica per Treviso abbiamo scelto lo strumento della proposta di delibera di iniziativa popolare perché vogliamo che su questa iniziativa ci sia un dibattito in città, il coinvolgimento di forze politiche, associazioni, cittadini. Attendiamo che la presidenza del Consiglio Comunale dichiari l’ammissibilità della proposta per poi avviare la raccolta delle firme necessarie per l’esame da parte del consiglio. E fin da ora chiediamo la collaborazione di tutti i democratici che condividono la necessità di liberare le piazze della città da neofascisti e neonazisti.

Coalizione Civica