Marco Goldin, ecco il suo debutto da romanziere

Non solo grandi mostre e spettacoli teatrali. Marco Goldin, direttore di Linea d'ombra, continua a stupire il suo pubblico e diventa romanziere. Il 15 novembre debutterà nelle librerie e negli store il suo nuovo libro “I colori delle stelle”, edito da Solferino. Il critico e curatore d'arte ripercorre il legame personale e artistico di Vincent van Gogh e Paul Gauguin.

I due mesi che i due pittori vissero insieme nella Casa Gialla ad Arles, dal 23 ottobre al 23 dicembre 1888, restano tra i momenti più intensi e decisivi dell’intera storia dell’arte – sottolinea Goldin dal sito di Linea d'ombra – Due mesi intensi e talvolta anche drammatici, per l’esito conclusivo della fuga di Gauguin verso Parigi in seguito al taglio dell’orecchio da parte di Vincent. Era la notte che precedeva la notte di Natale. Con una scrittura evocativa, in grado di suscitare continue accensioni e colori, Goldin ci accompagna per mano non solo nei luoghi provenzali. Fa infatti precedere il lungo capitolo centrale del libro, intitolato proprio “La Casa Gialla”, da altri capitoli più brevi, nei quali racconta il viaggio di Gauguin in Martinica del 1887, l’incontro tra Van Gogh e Gauguin nell’inverno di quello stesso anno a Parigi e poi la sofferta preparazione della convivenza tra i due, con l’attesa di Vincent ad Arles e le incertezze di Paul a Pont-Aven. Fino al suo arrivo, all’alba del 23 ottobre 1888.