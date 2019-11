Treviso-Mare, in arrivo una nuova rotonda anti-traffico

La Treviso Mare è una delle strade venete maggiormente interessate dal traffico turistico nella stagione estiva con un tasso sempre molto elevato di incidenti.

Proprio per questo motivo la Giunta regionale, proseguendo nel piano di messa in sicurezza della propria rete viabilistica, ha approvato oggi, martedì 19 novembre, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, un provvedimento per la realizzazione di un nuovo importante intervento. Si tratta di una nuova rotonda che verrà realizzata nella frazione di Vallio (Comune di Roncade) all'altezza dell'incrocio tra la Treviso-Mare e la strada provinciale "Zermanesa". Uno svincolo che già in passato era stato teatro di numerosi incidenti oltre a creare numerosi incolonnamenti per gli automobilisti che dovevano immettersi dalla Zermanesa sulla Treviso-Mare. La cifra stanziata per la realizzazione della nuova rotatoria è di 3,6 milioni di euro.

«Questo intervento – sottolinea De Berti – rappresenta un importante passo avanti per rendere più sicura la nostra viabilità. Il Veneto, prima regione turistica d’Italia, ha praticamente raddoppiato gli arrivi nell'ultimo ventennio, passando dai 10 milioni del 1997 ai circa 20 milioni attuali: ciò ha significato un incremento notevole anche dei flussi veicolari, a cui deve corrispondere uno sviluppo infrastrutturale adeguato. Negli ultimi anni ci stiamo concretamente muovendo in tale direzione, non solo potenziando le strade interessate dai principali flussi di traffico turistico, ma anche assicurando maggior protezione alle cosiddette utenze più deboli, cioè a pedoni e ciclisti, che, particolarmente nelle aree turistiche, sono una componente in continua crescita».