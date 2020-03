Coronavirus, riparte a Treviso la consegna delle mascherine

Inizierà mercoledì 1 aprile la seconda tranche della distribuzione di circa 40 mila mascherine della Regione Veneto realizzate in collaborazione con Grafica Veneta. Dopo i 42 mila dispositivi consegnati la settimana scorsa nei check point attivati fra centro storico e quartieri o a domicilio per chi era impossibilitato a muoversi, mercoledì si ripartirà con la distribuzione attraverso le farmacie del territorio comunale. Per le utenze deboli si proseguirà con la consegna a domicilio per le utenze deboli (anziani e disabili) prenotando al numero dedicato della Protezione Civile 0422-658989.

Ecco la lista delle farmacie dove verrà effettuata la distribuzione:

FARMACIE UNITE

Callegari L. & C. Snc, Via S. Pelaio 100

Fanoli Al Leon D'oro, Piazza Duomo 29

Farmacia all'Ospedale di Farmacia di De Stefani Claudia E Favero Tiziana Snc, Via Marchesan, 4/B

Farmacia Millioni dott.sse Zanoni Barbara e Zanoni Luisa & C. SAS, Corso Del Popolo 69

Farmacia Patelli del dott. Livio Patelli, Piazza Del Quartiere Latino 18/19/21

Farmacia Ponte S. Martino S.A.S. del dott. Fantin Fabio, Corso Del Popolo 2

Farmacia Santagostino del dott. Calzavara Amedeo & C. S.A.S.,Via S. Agostino 55/A-57

Farmacia Selvana, Vicolo Zanella, 1

Farmacie Tre Sas della dott.ssa Mariacecilia Fuser (EX Calmaggiore), Via Calmaggiore 24

S. Angelo Snc, Via S. Angelo 83-83/A

S. Maria Del Rovere Snc, Via Ellero 1

S. Maria Maggiore Sas, P.zza S. Maria Maggiore 6

Zambelli Michela "Alla Testa D'oro", Viale Burchiellati 10.A

FEDERFARMA

Ai Due Pomi Snc Dr. Marco E Claudio Graziati, P.Zza Monte Pieta' 12

Fiera Di Marini Dr. Paolo, Via IV Novembre 84/E

Dalla Zorza Giorgio di Dalla Zorza Francesca E Laura Snc, Via Terraglio 37

S. Bona Dr.Ssa Bontempi Barbara, Via S. Bona Nuova 43

Farmacia Comunale 1 S. Giuseppe, Strada Noalese 47

Farmacia Comunale 2 S. Liberale, Via Mantiero 4

Farmacia Comunale N. 3 L. Luzzatti, Viale Luzzatti 38/B

Farmacia Comunale N. 4 Eden – Stiore, Via Cattaneo 2

Farmacia Comunale N. 5 S. Antonino, Via S. Antonino 162/A

Farmacia Comunale N. 6 S. Lazzaro, Via Terraglio 104

Dispensario Farmacia Comunale N. 6 S. Lazzaro, Via Terraglio 104

Farmacia Comunale N. 7 G. Marconi, Via E. Rota 13

Farmacia Comunale N. 8 Ss. Quaranta, Borgo Cavour 95/A