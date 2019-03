Matrimoni, azienda trevigiana la migliore d'Italia nella categoria musica

La “crisi del settimo anno” recita un detto popolare sui matrimoni. “Dj per eventi Exclusive wedding”, prima start-up musicale nel trevigiano nata per celebrare gli sposi, invece al settimo anno d’attività si è ampliata, diventando leader nel settore tra Veneto e Friuli e creando occupazione. «Non sono un wedding planner – specifica Omar Bolzan, che nel 2013 ha fondato l’azienda -, ci siamo specializzati nell’intrattenimento e siamo cresciuti». Per la sesta volta consecutiva, da quando è stato creato il concorso nazionale, ha ottenuto il premio “Wedding awards” nella categoria musicale, certificato da matrimonio.com.

Bolzan era uno dei tanti dj che facevano musica nei locali. La crisi nel settore, ma soprattutto il desiderio di avviare un nuovo progetto in proprio, l’ha portato verso una nuova esperienza imprenditoriale, che è diventata una realtà consolidata. La sede dell’azienda è a Susegana, l’operatività spazia nel Nordest. Marito e papà di un bambino, Omar e il suo staff organizzano ogni anno ricevimenti in decine di feste nuziali (nel 2018 Dj per eventi, tra gli altri, ha animato il matrimonio del ciclista professionista trevigiano Sacha Modolo). Con la coppia di futuri sposi vengono creati anche progetti su misura. Come un sarto veste la sposa, l’imprenditore dj confeziona i vari momenti dell’intrattenimento, dalla cerimonia sino al taglio della torta. Anche i dj durante le feste vestono in giacca e papillon. «Nel nostro settore capita spesso che gli sposi consegnino al dj una lista di “canzoni preferite” - spiega Omar Bolzan -, quando si pensa alla musica del party di matrimonio, la domanda da porsi è invece: “Piacerà anche agli invitati?”». Dj per eventi è leader nel settore non solo nella Marca, ma anche in Veneto, lo dimostra il più elevato numero di recensioni positive (192) nel sito specializzato matrimonio.com, che gli garantiscono le cinque stelle. «Ha ballato tutta la sera persino mio marito», ha scritto una delle spose, in una delle numerose recensioni. «I legami sono importanti, ma ancora di più dimostrare a tante più persone il valore professionale», è l’obiettivo che si prefissa in ogni esibizione Bolzan.