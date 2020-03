Medici di base, attivato dall'Ulss 2 un numero telefonico dedicato

In relazione all’articolo “Medici di base in rivolta”, pubblicato oggi su un quotidiano locale, l’Ulss 2 precisa che: da questa mattina, lunedì, è attivo un numero aziendale dedicato ai medici di famiglia, attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Questo numero consentirà di lasciare “più libero” il numero 0422.323888, attivo sull’emergenza coronavirus da fine febbraio e rivolto a tutti i cittadini.

L’attuale strategia di somministrazione dei tamponi, a livello sia regionale sia nazionale, prevede il test per i soggetti con sintomatologia respiratoria importante. I soggetti con sintomatologia respiratoria lieve devono restare a casa per 14 giorni. La Regione Veneto sta mettendo a punto un programma per estendere l’esecuzione dei tamponi. Di questo programma, quando attivo, saranno pienamente informati sia i medici sia l’intera cittadinanza. Quanto alla questione dei referenti per i medici di famiglia, il direttore generale Francesco Benazzi, ha attivato, a fianco dei Dirigenti dei Distretti, che costituiscono il riferimento primo, sempre disponibile, degli MMG e dei Pediatri di libera scelta, una task force composta da alcuni medici e pediatri per facilitare le soluzioni di contenimento epidemico, a volte oggettivamente complesse.

