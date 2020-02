Medicina a Treviso, la soddisfazione del rettore di Padova

«L’avvio dell’intero corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Treviso è un altro grande progetto che si concretizza nel nostro territorio -afferma il rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto- Ringrazio il Presidente Luca Zaia e la Giunta regionale per aver creduto nell’operazione, ed averla sostenuta con un finanziamento dedicato, passaggio essenziale per la realizzazione. Così com’è cruciale la formazione di medici preparati, al passo con i tempi e le più moderne tecnologie, all’altezza del prestigio della scuola di Medicina dell’ateneo patavino e, in generale, della medicina veneta. Con questo nuovo corso, con 60 matricole in più (portando gli studenti in medicina del nostro ateneo a 460 l’anno) l’Università di Padova conferma l’ormai storico impegno e interesse per la sede di Treviso, dove già i nostri studenti di medicina potevano svolgere lezioni e tirocini, finora però solo parzialmente, dove sono attivi numerosi corsi delle Professioni Sanitarie e dove siamo presenti anche con i corsi di Giurisprudenza».