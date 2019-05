Il mercato europeo torna nel week end sulle mura di Treviso: 130 espositori da 30 paesi

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio la cornice suggestiva delle Mura Cittadine di Treviso ospiterà il Mercato Europeo FIVA, un vero e proprio giro del mondo all’insegna dei sapori, dei colori e delle tradizioni. Saranno ben 30 i paesi rappresentati lungo viale D’Alviano: oltre all’Unione Europea, ci saranno anche, fra gli altri, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Venezuela, Messico e India: 130 espositori fra stand gastronomici, artigianato, benessere e idee regalo.

L’evento di Treviso chiuderà il “tour” di maggio dei Mercati Europei che nel mese in corso hanno già toccato, con presenze da record, le tappe di Pordenone, Cuneo e Senigallia dopo aver raggiunto Grosseto, Foligno, Rivoli, Follonica, Cremona, Empoli, Iseo, Biella, Trieste e Padova. Inoltre, dopo la positiva esperienza del Mercato Europeo di Cervia nel 2017 e 2018, FIVA Confcommercio, in collaborazione con i Comuni di Senigallia e Treviso, sta portando avanti una politica plastic free, tant’è che gli operatori partecipanti utilizzeranno, oltre agli shopper in polietilene, anche stoviglie e contenitori biodegradabili.

Ma i Mercati Europei accenderanno anche la passione degli amanti del ciclismo. Nell’ambito delle iniziative correlate al passaggio della 19^ tappa del Giro d’Italia, Treviso – San Martino di Castrozza (in programma il prossimo 31 maggio), grazie alla collaborazione con Pinarello Spa, partner organizzativo dell’evento, ogni stand offrirà un tributo ad un campione della “corsa rosa”.