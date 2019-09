Ottobre a Treviso sarà il mese dedicato al bambino

A Treviso ottobre sarà il mese del bambino. Si tratta di unico calendario promosso dall’Amministrazione Comunale di Treviso, in collaborazione con il Tavolo per la Famiglia, che mette insieme tante iniziative dal 1 al 31 ottobre. Ragazzi, bambini, genitori, nonni, famiglie del territorio saranno insieme per costruire una riflessione comune attorno al tema e al valore dell’infanzia. Il programma propone ai cittadini opportunità di approfondimento, spazi di confronto e informazione offrendo anche momenti per stare insieme e condividere il tempo libero tra gioco e creatività, danza e lettura, canto e teatro. Il progetto, coordinato dall’Assessorato alla Famiglia e Pari Opportunità, sviluppa l’iniziativa proposta lo scorso anno dal Centro della Famiglia di Treviso, realizzandola con il supporto degli enti e delle associazioni del territorio quotidianamente impegnati con i bambini e le loro famiglie e il Tavolo per la Famiglia. In modo particolare sono stati convolti nella realizzazione dell’iniziativa ABiBrat, Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, BRaT-Biblioteca dei ragazzi E. Dematté, Centro della Famiglia, Ceis Cooperativa Sociale, Volontarinsieme - CSV Treviso, Diventare Grandi, FISM Treviso, Forum delle Associazioni Famigliari, Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita, ISRAA, gli Istituti Comprensivi, Madamadorè, Musica in Valigia, SognoNumero2, Telefono Azzurro, Unicef, Uniti per la Vita - CAV e MPV Treviso.

Con l’attenta regia dello Spazio Famiglia Treviso - il nuovo sportello informativo gratuito dove le famiglie possono trovare un punto di riferimento e uno spazio di orientamento, di ascolto e counselling - il Mese del Bambino aprirà martedì 1 ottobre nella sede de “Il Melograno”, Centro Informazione Maternità e Nascita, con un incontro dedicato al movimento creativo in gravidanza e per le neo mamme e chiuderà giovedì 31 ottobre alla Biblioteca dei Ragazzi “E. Demattè” con le letture del mistero: nel mezzo sono in agenda oltre quaranta appuntamenti, laboratori, incontri, letture animate, approfondimenti dedicati al benessere dei bambini e della famiglia con il contributo di professionisti, e ancora spettacoli e il concerto Arcobaleno di note a cura delle orchestre dei ragazzi e delle ragazze delle scuole “Stefanini” e “Coletti” di Treviso.

Domenica 13 ottobre saranno i Musei Civici di Treviso a promuovere un programma particolare in occasione della Giornata Nazionale delle famiglie al Museo, con percorsi guidati per i più piccoli alla scoperta del patrimonio custodito al Museo Bailo e al Museo Santa Caterina, in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali. In occasione delle celebrazioni del trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sabato 19 ottobre, invece, sarà l’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con Telefono Azzurro e UNICEF, ad organizzare Gioco e imparo: Piazza dei Signori diventerà una grande tavola da gioco a caselle dove al mattino toccherà agli studenti delle scuole primarie cimentarsi in un percorso sui diritti dell’infanzia. Nel pomeriggio, invece, chiunque potrà divertirsi.

Sabato 26 ottobre, alle 17.30, all’Auditorium Stefanini è in programma Famiglia, natalità e welfare di comunità, incontro con la Professoressa Paola Di Nicola, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli Studi di Verona. Il convegno, promosso dal Comune di Treviso in collaborazione con il Centro della Famiglia, approfondirà il tema del sostegno alla famiglia e alla natalità attraverso un welfare partecipativo. La giornata si aprirà all’insegna del divertimento con il Clown Crostino Show, nel giardino dello Spazio Famiglia, in via Alzaia, mentre sotto la Loggia dei Trecento la Compagnia Paolo Papparotto porterà lo spettacolo di burattini Arlecchino e la strega Rosega Ramarri e, nell’Auditorium Stefanini alle 16, ci sarà l’esibizione del Coro Arcobaleno di Caorle formato da bambini e ragazzi da 5 a 16 anni.

Mercoledì 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, UNICEF, in collaborazione con la Biblioteca dei Ragazzi “E. Demattè” e l’associazione ABiBrat, propone letture animate per due classi quarte della Scuola Primaria Primo Maggio di Treviso.

Infine, da lunedì 7 a domenica 13 ottobre l’ULSS 2 Marca Trevigiana avvia in tutta la provincia la Settimana dell’allattamento. A Treviso, in particolare l’U.O.C. di Ostetricia dell’Ospedale Ca’ Foncello, organizza alcuni incontri dedicati al tema dell’allattamento al seno per genitori e nonni, attuali e futuri. Un’ostetrica, sarà a disposizione nei seguenti giorni: dal 7 all’ 11 ottobre, dalle 14 alle 15, presso la Sala Riunioni del reparto di Ostetricia; domenica 13 ottobre dalle 14 alle 15.30, e dalle 16 alle 17.30, presso la Sala Convegni del presidio ospedaliero di Treviso; da lunedì 7 a giovedì 10 ottobre dalle 11 alle 12, presso il Consultorio Familiare di Via Montello a Treviso.

Tutte le attività sono gratuite, alcune su prenotazione, per partecipare è possibile contattare direttamente gli enti organizzatori. «Con il mese del bambino intendiamo promuovere il confronto, l’approfondimento e la sensibilizzazione sui temi dell’infanzia cercando di coinvolgere e mettere in contatto le realtà del territorio con le famiglie», afferma l’assessore alle Politiche sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Treviso Gloria Tessarolo. «Inoltre, grazie alla sinergia con gli assessorati ai Beni culturali e all’Istruzione, ci rivolgeremo agli stessi bambini, coinvolgendoli in progetti legati alla cultura, alla musica e all’intrattenimento. Il mese del bambino fa parte delle iniziative che trovano impulso nel Tavolo per la Famiglia».