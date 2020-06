Mom, servizio estivo verso il ritorno alla normalità

Un ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle misure straordinarie ancora in atto. Questo l'impegno di MOM nei confronti dei trevigiani, messo in atto dall'azienda di trasporto pubblico locale con l'incremento costante di servizi che, da metà giugno, si avvicineranno alla normalità del servizio estivo. Da domani prenderanno infatti il via tutti i servizi per Jesolo con corse garantite tutti i sabati e le domeniche d'estate; le linee dedicate non partiranno solamente da Treviso ma anche da Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco, Montebelluna, Valdobbiadene, Cittadella, Camposampiero, Noale e Feltre. Da lunedì 8 giugno, inoltre, saranno attive le corse feriali da Treviso a Jesolo Lido (Linea 108), mentre nelle altre linee le corse feriali per Jesolo partiranno il 15 giugno. Queste, in sintesi, tutte le novità ai servizi che entreranno in vigore da domani:

URBANO TREVISO

Ripristinato il servizio festivo POMERIDIANO

Da lunedì a sabato: orario feriale. Restano sospesi i servizi scolastici.

Domeniche e Festivi: ripristinato da domenica 7 giugno

(verifica gli orari nella news RIMODULAZIONE SERVIZI sul sito mobilitadimarca.it).

SERVIZI EXTRAURBANI

Sabati e domeniche 6/7 e 13/14 giugno: corse con orario FESTIVO ESTIVO

Da lunedì 8 a venerdì 12 Giugno: corse con orario FERIALE INVERNALE NON SCOLASTICO

Da lunedì 15 giugno: orario ESTIVO feriale dal lunedì al venerdì, festivo sabato e domenica.

JESOLO BUS

Sabati e domeniche 6/7 e 13/14 giugno: corse con orario FESTIVO ESTIVO

Sono presenti tutte le Linee per Jesolo Lido.

La LINEA 108 Treviso-Jesolo Lido effettua servizio speciale anche nei giorni feriali.

Da lunedì 15 giugno i servizi per il mare seguono l'ORARIO ESTIVO (sabato e domenica festivo, dal lunedì al venerdì feriale).

Tutti i percorsi e gli orari disponibili nel sito mobilitadimarca.it news: Jesolo Bus.

Ricordiamo che i titoli di viaggio si possono acquistare facilmente dallo smartphone con MOMUP. E con “Uno per tutti” è possibile acquistare più biglietti con un unico smartphone, per viaggi in gruppo.