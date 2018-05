Mom, via al progetto per il nuovo deposito di Treviso

TREVISO Si è conclusa la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della progettazione, costruzione e cessione a favore di MOM Spa di un’area funzionale e strutturata da adibire a deposito e servizi per la logistica del Trasporto Pubblico Urbano: la commissione tecnica ha ritenuto congrua l’offerta depositata dalla società CEV Spa di Treviso. L’area, destinata ai servizi per la logistica, è stata individuata nelle adiacenze dell’attuale officina MOM in via Castellana e tra le caratteristiche logistiche della medesima che la rendono “strategica”, si segnala oltre alla contiguità diretta della medesima con l’officina di proprietà di MOM anche la facile immissione sulla direttrice principale (via Castellana) e la connessione con le linee urbane e extraurbane.

Il nuovo polo logistico, avrà una superficie di circa 33.000 metri quadri così suddivisi: 23.000 mila i metri quadri dedicati a sosta bus (230), sosta vetture del personale (80), viabilità e impianti di servizio mentre la restante area sarà dedicata a opere di mitigazione ambientale quali verde alberato, isola ecologica e un piccolo bosco urbano che avrà la funzione di riduzione dell’impatto ambientale del trasporto collettivo. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti impianti di esercizio: stazione coperta per il rifornimento dei mezzi a Gasolio, Gas Metano (compresso e predisposizione al liquefatto) ed Elettrici nonché un impianto di lavaggio per gli autobus, di illuminazione a torre/faro, antincendio e di videosorveglianza e impianti si servizio: l’area sarà infatti attrezzata di locali per il personale destinati a uffici e sala autisti (150 metri quadri). Cronoprogramma: CEV Spa avrà, 150 giorni di tempo per la presentazione del progetto esecutivo e 360 giorni per la realizzazione e consegna delle opere da realizzarsi entro il 2019, a fronte di un investimento per MOM di poco superiore ai 6 milioni di euro.

“Come azionista di riferimento, la Provincia di Treviso, ha indicato a MOM la strada del rafforzamento patrimoniale, anche in vista della gara a doppio oggetto e dell’ingresso di un socio privato. Oggi, con questa operazione – afferma il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon – Mobilità di Marca dimostra di centrare gli obiettivi, evidenziando solidità finanziaria e visione progettuale. Concentrare il polo logistico nell’immediata periferia consentirà, da un lato di alleggerire l’impatto ambientale sul centro di Treviso, e dall’altro, di migliorare l’efficienza dei servizi in concessione sia di ambito urbano che extraurbano. Non ultimo, va evidenziato il taglio netto alle spese di affitto che MOM, in un biennio, riuscirà a ridurre di 400 mila euro, tra officina (di recente acquisizione) e deposito di via Polveriera di prossima dismissione”.

“Si completa, dopo l’acquisizione al patrimonio MOM dell’officina (2,3 milioni l’investimento nel 2017), il progetto strategico per la creazione di un polo moderno e attrezzato dedicato ai servizi per il Trasporto Pubblico Locale. – commenta con soddisfazione il Presidente MOM, Giacomo Colladon – La dismissione dell’attuale deposito in via Polveriera contribuirà significativamente a ridurre l’impatto viabilistico e ambientale nella città di Treviso e nel quartiere particolarmente delicato, come Sant’Antonino e Zona Ospedaliera, costretti a sopportare disagi – sia in termini di emissioni che di rumore – causati anche dal transito di una parte significativa della nostra flotta oltre che dal traffico urbano. D’altra parte, liberando quell’area, la nostra società darà il suo contributo alla realizzazione di un progetto di grande valore sociale come la nuova Cittadella Ospedaliera. Il prossimo obiettivo? Si chiama: nuova autostazione di Treviso. Mom è pronta, confidiamo lo sia anche il Comune di Treviso”.